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وفاة 14 شخصا بحادث انقلاب حافلة في السعودية

منذ 17 ثانية
وفاة 14 شخصا بحادث انقلاب حافلة في السعودية

وطنا اليوم:توفي 14 شخصا من جنسيات عربية، إثر انقلاب حافلة بين محافظتي أملج والوجه في غرب المملكة العربية السعودية، فيما أكد ناجون أن السائق كان نائما أثناء القيادة ما تسبب بالحداث.
ونقل شهود عيان في موقع الحادث أن الدفاع المدني السعودي نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى الوجه وأملج في مدينة تبوك، شمال غرب المملكة.
وقال شهود العيان إن الوفيات من جنسيات عربية.
وقال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في منشور على موقع “فيسبوك”: “وقع حادث في أحد الباصات المتوجهة من السعودية إلى الأردن لغرض تمديد تأشيرات الزيارة لمجموعة كبيرة من المصريين، وفيه نسبة وفيات حوالي 17 حالة وفاة غير الحالات الحرجة، والباص فيه مصريين كتير من ينبع (مدينة سعودية)”.
وأضاف الناشط: “السائق نام أثناء القيادة والباص اتقلب والحالات المصابة كلها حالات حرجة للأسف ربنا يستر عليهم ويصبر أهاليهم أغلب المتوفين طلبة وأطفال”.


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