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حملة لإزالة البسطات والتعديات على الأرصفة في مخيم الوحدات

منذ 20 ثانية
حملة لإزالة البسطات والتعديات على الأرصفة في مخيم الوحدات

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة، حملة لإزالة البسطات والتعديات على الأرصفة في منطقة مخيم الوحدات شرق العاصمة عمان.
وهدف الحملة هو إزالة جميع أشكال الاعتداء على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة، بعد رصد لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة تجاوزات تؤثر على سلامة المواطنين.
وتهدف الحملة إلى تحرير الأرصفة وجوانب الطرق لخدمة المشاة بشكل آمن، وضمان سلاسة حركة المرور في المخيم، إضافة إلى إزالة التشوهات البصرية التي تسببها هذه الاعتداءات، والحفاظ على جمالية المكان.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى لتحسين البيئة الحضرية في العاصمة عمان، إذ تُعد ظاهرة الاعتداء على الأرصفة وجوانب الطرق من الظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة المشاة وسلاسة حركة المرور وجمالية المدينة.


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