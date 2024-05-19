سنضرب في العمق اللبناني.. اسرائيل تهدد حزب الله بالتصعيد

وطنا اليوم:نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه يعتقد أن الحرب مع حزب الله اللبناني أمر لا مفر منه.

وأضاف سموتريتش “علينا إصدار إنذار لحزب الله وإذا لم يستجب لمطالبنا فعلينا شن حرب في العمق اللبناني”.

الى ذلك قال حزب الله اللبناني اليوم الاحد إنه دمر التجهيزات التجسسية في موقع راميا العسكري الإسرائيلي بعد قصفها بالأسلحة المناسبة.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قتل 413 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 263 مقاتلاً من حزب الله و79 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها “فرانس برس” استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين.

ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.