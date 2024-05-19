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لازاريني من عمّان: لا مكان آمن في غزة والمساعدات تصل بالقطارة

منذ ساعتين
لازاريني من عمّان: لا مكان آمن في غزة والمساعدات تصل بالقطارة

وطنا اليوم:قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن المساعدات تصل بالقطارة إلى قطاع غزة وإنه لا مكان آمن في قطاع غزة يلجأ إليه السكان، بسبب الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر / تشرين الثاني..
وشكر لازاريني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أيمن الصفدي ، الأردن لدعمه لدعمه الوكالة، وتضامنه مع اللاجئين الفلسطينيين.
لازاريني أكد أنه وبالرغم من كل نداءات المجتمع الدولي بعدم اجتياح رفح والهجوم عليها إلا أن الاجتياح بدأ في 6 أيار، حيث أن نصف سكان غزة مجبرين على النزوح.
وأشار إلى أن المعبرين الرئيسين في الجنوب، رفح وكرم أبو سالم، تحولا إلى منطقة نزاع وحرب ولا يوجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حاليا.
وبين لازاريني أن 198 موظفا من أونروا استشهدوا، لافتا إلى تدمير 160 موقعا بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب موظفين واجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفونها.


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