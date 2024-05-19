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ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الـشهر الماضي

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الـشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2.1 مليون شيك، وبقيمة بلغت 13.01 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال نيسان بنسبة 3.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.7 ألف شيك، مقارنة مع 18.1 ألف شيك في آذار.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر نيسان من العام الحالي 130 مليون دينار، مقابل 131 مليون دينار في آذار من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 1.1%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.677 شيكا مرتجعا بقيمة 98.7 مليون دينار أردني في نيسان كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6 آلاف شيك بقيمة 31.4 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 67.8% مقابل 32.2% لأسباب تقنية.
وخلال نيسان الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 525 ألف شيك، مقارنة مع 514 ألف شيك في آذار الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 2.2%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر نيسان 3.36 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.06 مليار دينار في آذار من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 9.9%


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