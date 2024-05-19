المستشفى الميداني الأردني غزة /78 يجري عملية جراحية نوعية

وطنا اليوم:في إطار الجهود التي يقدمها المستشفى من أجل تقديم الخدمة والرعاية الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 أمس السبت، عملية جراحية لتثبيت كسر مفتوح في أسفل عظم الفخذ (DISTAL FEMUR FX ORIF).

وقال قائد قوة المستشفى، إن العملية قام بها فريق طبي متخصص من جراحي العظام والمفاصل والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة /78، مضيفاً أن المستشفى تعامل مع 5064 حالة مختلفة خلال الشهر الحالي من بينها إجراء 31 عملية كبرى و4 عمليات صغرى إضافة لحالة ولادة.

من جانبه بين طبيب جراحة العظام والمفاصل أن المريض كان يعاني من كسر مفتوح في أسفل عظم الفخذ اليمين مما أدى إلى تفتت العظم وتهتك الأنسجة المحيطة به نتيجة الإصابة التي تعرض لها المريض، وتم إجراء عملية جراحية وتركيب صفيحة معدنية وبراغي وإزالة المثبت الخارجي في المستشفى الميداني الأردني لكونه المستشفى الوحيد الذي ما زال مستمراً شمال القطاع.

وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من أثار الحرب التي يتعرض لها السكان المدنيين في القطاع.

وكانت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني ومنذ بدء المهمة في القطاع قد قدمت العلاج لــ 3475393 حالة من أهالي قطاع غزة.