الميثاق الوطني يعقد لقاءً حوارياً في محافظة المفرق  

وطنا اليوم_المفرق

عقد حزب الميثاق الوطني لقاء حواريا في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق بحضور الأمين العام الدكتور محمد حسين المومني وعضو المكتب السياسي مساعد الامين العام لشؤون الادارة المحلية المهندس يزن الشديفات ورئيس الهيئة الادارية للفرع المهندس محمود عليمات وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمركزي والاستشاري وأعضاء الحزب في المحافظة بدعوة كريمة من الدكتور فارس فلاح العطين بني خالد.

الأمين العام أكد على ثوابت الحزب وأن المرحلة القادمة هي من أهم مراحل الاصلاح والتحديث السياسي وتحدث عن قانون الأحزاب والانتخاب ومبادىء حزب الميثاق الوطني.

هذا وحث الامين العام الحضور على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والمتضمنة المشاركة في الحياة الحزبية لما تشهده المرحلة الحالية من تطوير على قانوني الاحزاب والانتخاب لضمان مشاركة أوسع في صنع القرار بالمرحلة المقبلة.

ووضح الأمين العام أن اعلان الانتخابات في العاشر من ايلول المقبل من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب يفرض علينا جميعا أن نبدأ العمل العمل معا يد بيد، من أجل الارتقاء بوطننا عالياً.

وجرى حوار موسع مع الحضور الذين أثروا اللقاء بمداخالاتهم واستفساراتهم مع التأكيد على الاستعداد من الان للمرحلة

القادمة.

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