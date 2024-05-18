عاجل – القسام تعلن مقتل (5) جنود صهاينة في رفح

وطنا اليوم_أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية وتفجير عبوة بها، مؤكدة مقتل (5) جنود من أفرادها وإصابة آخرين في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت القسام أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا في عملية شرق رفح أيضا، وذلك بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”، حيث اقتحم المجاهدون بعد ذلك المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.