بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل – القسام تعلن مقتل (5) جنود صهاينة في رفح

منذ 43 ثانية
عاجل – القسام تعلن مقتل (5) جنود صهاينة في رفح

وطنا اليوم_أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية وتفجير عبوة بها، مؤكدة مقتل (5) جنود من أفرادها وإصابة آخرين في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكدت القسام أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا في عملية شرق رفح أيضا، وذلك بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”، حيث اقتحم المجاهدون بعد ذلك المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

 

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:14

حزب إرادة يفتتح رسميا مقره في معان، وأمينه العام يؤكد  على دور المحافظة في مسيرة  الدولة 

20:09

نور القطاونة الف مبروووك الدكتوراة

19:20

عاجل..عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

18:23

ابو عبيدة: قيادةُ العدو تزجّ بجنودها بأزقة غزة ليعودوا بنُعوشٍ

17:03

ولي العهد يحضر الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

16:36

حمادة يدعو إلى إطلاق برامج محفزة لتنشيط الحركة السياحية بالمملكة

16:15

ورش تثقيفية في الكويت حول آليات القبول في الجامعات الأردنية

16:02

كريشان يرعى ورش عمل الطاقة المستدامة والعمل المناخي للبلديات

15:56

مدونة سلوك وميثاق نزاهة لمرشحي المدني الديمقراطي

15:23

#اربد.. مواطنون يشتكون من الأزمات المرورية ويطالبون بحلول جذرية

14:47

القاهرة الاخبارية ..مصدر رفيع المستوى: مصر لن تتراجع عن الانضمام لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

14:23

عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة

وفيات
وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024وفيات الأربعاء 15-5-2024