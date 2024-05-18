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عاجل..عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

منذ 8 ثواني
عاجل..عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

وطنا اليوم_اصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا ، مساء السبت ، يقول بان نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل.

 

وتاليا ابرز ما جاء في البيان :

 

حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فورا.

 

توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.

 

الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي وقف الحرب فورا.

 

تدمير حماس وإعادة المختطفين أصبحا هدفين متناقضين.

 

نقول لمجلس الحرب يجب إعادة “المختطفين” الأحياء فورا من خلال صفقة تبادل.

 

نقول لوزير الدفاع (يوآف غالات) يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم.

 

نقول لبيني غانتس وغادي آيزنكوت..كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟

 

نقول للكنيست إذا لم تزيحوا نتنياهو من الحكم فأنتم شركاء له.

 

سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك والشعب هو من سيعيد “المختطفين”.


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