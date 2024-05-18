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مدونة سلوك وميثاق نزاهة لمرشحي المدني الديمقراطي

منذ 10 ثواني
مدونة سلوك وميثاق نزاهة لمرشحي المدني الديمقراطي

وطنا اليوم_بمناسبة الاقتراب من الانتخابات البرلمانية أعلن المكتب التنفيذي للحزب المدني الديمقراطي الأردني إطلاق مدونة السلوك السياسي لنواب الحزب خلال العمل البرلماني بالإضافة إلى “ميثاق النزاهة والشفافية السياسية” لمرشحي الحزب في الحملة الانتخابية البرلمانية القادمة .

 

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الحزب المستمر بالقيم الأخلاقية والمبادئ الديمقراطية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل السياسي حيث تهدف المدونة والميثاق إلى تعزيز التزام أعضاء الحزب بالمباديء والقيم وبالبرامج القطاعية التي تشكل أساس ثقة الناخبين، ولضمان تقديم أداء نيابي متميز يعكس مواقف الحزب وأهدافه المؤسسية التي من خلالها سيتم إنضاج العمل النيابي، والارتقاء بأداء مجلس النواب إلى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي الذي يصبّ في خدمة المشروع الوطني .

 

ضمن محورين المحور الاول يحدد ميثاق للنزاهة والشفافية مجموعة من الالتزامات التي يجب على المرشحين الالتزام بها خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك الشفافية والنزاهة في جميع الأنشطة الانتخابية، واحترام حقوق المرشحين والناخبين، وعدم استخدام أساليب غير قانونية أو غير أخلاقية في إستقطاب الناخبين.

 

المحور الثاني خلال فترة العمل البرلماني، تنص مدونة السلوك على تطبيق آليات للتصويت وفقًا لتوجهات الحزب، والعمل على تقديم أداء نيابي متميز يعكس مواقف الحزب وأهدافه المؤسسية وتطرقت الى التزام النائب بتخصيص جزء من مكافئته الشهرية لدعم مشاريع وبرامج الحزب .

 

تعتبر هذه المدونة والميثاق والتي سيتناولها المجلس المركزي في اجتماعه القادم خطوة مهمة وغير مسبوقة نحو بناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة، وتنظم علاقة النواب الحزبيين مع المؤسسة الحزبية وبين النوّاب الحزبيين وناخبيهم من جهة وبين الحزب والمجتمع من جهة اخرى وتسهم في تعزيز الثقة بين النواب والشعب وتعمل على انجاح التجربة الحزبية البرلمانية كاحد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واهمية ذلك في تعميق النهج الديمقراطي .


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