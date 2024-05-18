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كريشان يرعى ورش عمل الطاقة المستدامة والعمل المناخي للبلديات

منذ دقيقتين
كريشان يرعى ورش عمل الطاقة المستدامة والعمل المناخي للبلديات

وطنا اليوم_يرعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الساعة 09:30 من صباح يوم غد الأحد في قصر الملك الحسين بن طلال في منطقة البحر الميت حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي في البلديات بحضور ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي ينظمها مشروع (كليما ميد / Clima – Med) المُمول من الإتحاد الأوروبي.

 

وسيتم عقد ثلاث ورش عمل بمشاركة رؤساء بلديات المملكة وممثلين عن أمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بهدف تقوية قدرات البلديات على إعداد خِطط الطاقة المستدامة والمناخ وتنفيذ مشاريعها، إضافة إلى شرح آلية انضمام البلديات الأردنية إلى ميثاق رؤوساء المدن والمحليات العالمي للطاقة والمناخ*.

وسيتخلل هذه الورش إطلاق خِطط الوصول إلى الطاقة المستدامة والعمل المناخي التي تم تجهيزها بالتعاون مع (10) بلديات مشاركة في المشروع.

 

وسيتخلل هذه الورش إطلاق خِطط الوصول إلى الطاقة المستدامة والعمل المناخي التي تم تجهيزها بالتعاون مع (10) بلديات مشاركة في المشروع.

 

 


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