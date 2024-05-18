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القاهرة الاخبارية ..مصدر رفيع المستوى: مصر لن تتراجع عن الانضمام لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

منذ ساعتين
القاهرة الاخبارية ..مصدر رفيع المستوى: مصر لن تتراجع عن الانضمام لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

وطنا اليوم_أكد مصدر رفيع المستوى، لـ”القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

 

وقال المصدر، إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت مصر، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

 

وأوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.386 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.

 

وأفادت الوزارة بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 83 شهيداً و105 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكّدت الوزارة أنّه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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