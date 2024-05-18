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نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو يحصدون الذهب في جولة قطر الدولية

منذ 3 دقائق
نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو يحصدون الذهب في جولة قطر الدولية

وطنا اليوم_

حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو الذهب في جولة قطر الدولية من بطولة ابوظبي لمحترفي الجوجيستو (AJP) ، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة (650) لاعب يمثلون (22) دولة .

وخطف نشامى فريق الأمن العام الأضواء في مشاركته الخارجية الأولى، بعد تمكن كافة لاعبي الفريق المشاركين في البطولة من الصعود على منصات التتويج محققين (7) ميداليات ملونة بواقع (6) ذهبيات، وفضية واحدة.

وجاءت النتائج الفنية للفريق الذي دربه الملازم/1 محمد الدعجة على النحو التالي :

– ذهبية وزن تحت (94)كغ فئة (Gi) عن طريق اللاعب محمد الخلايلة .

– ذهبية وزن تحت (94)كغ فئة (no_Gi) عن طريق اللاعب عمار شاهين

– ذهبية وزن تحت (69)كغ فئة (NO Gi) عن طريق اللاعب رمزي العبادي

– ذهبية وزن تحت(69)كغ فئة (Gi) عن طريق اللاعب محمد المقابله .

– ذهبية وزن تحت(85)كغ فئة (Gi) عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .

– ذهبية وزن تحت (85)كغ فئة (No_Gi) عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .

– فضية وزن تحت (62)كغم فئة (Gi) عن طريق اللاعب نواف الحمدان .

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب عواد الحراحشة ، وضم في عضويته النقيب عبدالهادي بني حمد ، الملازم اول محمد الدعجة مدربا للفريق، واللاعبون : محمد الخلايلة، رمزي العبادي ، محمد المقابلة، عمار شاهين، نواف الحمدان، مصعب الشطناوي .


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