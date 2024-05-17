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نقيب المجوهرات : الذهب يسجل السعر “الأعلى” على الإطلاق بالسوق المحلي

18 مايو 2024
نقيب المجوهرات : الذهب يسجل السعر “الأعلى” على الإطلاق بالسوق المحلي

وطنا اليوم_كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تحارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ان الذهب محليًا يشكل السعر الأعلى على الإطلاق.

 

وأضاف علان ان سوق الذهب أُغلق، يوم أمس الجمعة، عند ٢٤١٥ دولار للأونصة، مُشيرًا إلى أن الرقم التاريخي ٢٤٣٠ عالميًا.

 

وعزا الأسباب إلى التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط كالحرب في غزة وتداعياتها على العالم، كما أن أرقام التضخم بالنسبة إلى أمريكا كانت مخيبة للأمال.

 

وبيّن ان هناك ضبابية كبيرة على السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي.

 

وكشف علان ان سعر الليرة الإنجليزي ٣٩٥ دينار والليرة الرشادي ٣٤٦ دينار.

 

ووصف علان الطلب والعرض بالضعيف، لافتًا إلى أن في ذلك يعود لارتفاع الاسعار وانشغال المواطنين بالمدارس والامتحانات،


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