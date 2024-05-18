أكثر من 20 مليون حركة بـ 3 مليارات دينار نُفّذت عبر (كليك) في الثلث الأول من 2024

وطنا اليوم_بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال الثلث الأول من العام الحالي، 20.14 مليون حركة وبقيمة 3.07 مليارات دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نيسان الماضي 849 مليون دينار، مقارنة مع 808 ملايين دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 5.1%.

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية نيسان الماضي، إلى 1.37 مليون مستخدم، مقارنة مع 1.33 مليون مستخدم في آذار الذي سبقه، وبزيادة قدرها 3.1%.

وجرى تنفيذ 5.63 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في نيسان، مقارنة مع 5.29 ملايين حركة في آذار الماضي وبارتفاع نسبته 6.6%.

وأظهر التقرير أن 4.93 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 87.5% من حجم الحركات وبقيمة 710 ملايين دينار، و701 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 12.5% وبقيمة 138.8 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 151 دينارا أردنيا.

التقرير، بين أن 96.7% من عملاء هذا النظام أردنيون وبعدد 1.33 مليون شخص، و3.3% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 45.3 ألف شخص، فيما توزعت إلى 63% من المستخدمين من الذكور، 866 ألف ذكر، و34.6% من المستخدمين من الإناث وبعدد إجمالي يبلغ 476 ألف أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 5 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و532 ألف للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و363 ألف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و234 ألف للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 141 ألف من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و61 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و15 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و3 آلاف شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص”، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان – الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.