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عطاء لدراسة جدوى إنشاء قطار بين عمّان والزرقاء وصولا للمطار

منذ ساعتين
عطاء لدراسة جدوى إنشاء قطار بين عمّان والزرقاء وصولا للمطار

وطنا اليوم_طرحت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، عطاء لدراسة جدوى اقتصادية لإنشاء قطار خفيف بين محافظتي عمّان والزرقاء وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي.

 

ووفق وثيقة العطاء، فإن تاريخ انتهاء طرح العطاء وإيداع العروض هو لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 30 حزيران المقبل وسيتم فتح العروض في نفس الساعة، حيث دعت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المناقصين المتخصصين للمشاركة في تقديم عروضهم للعطاء.

عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المؤسسة تدرس إنشاء قطار خفيف بين عمّان والزرقاء، وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي، بطول يتراوح 65 كيلومترا.

 

وتوقع خليل، خلال اجتماع سابق مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن ينقل القطار نحو 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.

 

وأشارت الوثيقة إلى أن شراء نسخ العطاء سيكون من مبنى المؤسسة الرئيسي الكائن في عمّان، مقابل دفع مبلغ (75) دينار للنسخة الواحدة غير مستردة، وعلى المناقص أن يقدم سجلا تجاريا ساري المفعول.

 

وأكدت أن على المناقص تقديم كفالة دخول للعطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة (3%) من قيمة عرض المناقص، وأن تكون صلاحية العرض 90 يوما.


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