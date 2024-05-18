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حزب إرادة يحاور الشباب في هيئة شباب المنارة في اربد ..

منذ 11 ثانية
حزب إرادة يحاور الشباب في هيئة شباب المنارة في اربد ..

وطنا اليوم_ اربد- 

أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة ان الحلول للمشاكل التي تواجه وطننا لن تكون الا من خلال أحزاب برامجية حقيقية قوامها الشباب، تنهض بالوطن من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي، يتميز بالشمولية والتكامل.

وأضاف خلال لقاء حواري استضافته هيئة شباب المنارة في اربد، إنه لا بد أن نعترف أننا نواجه تحديات جمة في مقدمتها متلازمة الفقر والبطالة وضعف أداء السلطة التشريعية والتنفيذية وتراجع الإدارة العامة وضعف أداء الإدارة المحلية بسبب أوضاع إقليمية صعبة وسوء الإدارة للعديد من الملفات.

وأوضح ان الأردن بقيادته السياسية اختار طريق الإصلاح السياسي وبوابته الأحزاب الحقيقية البرامجية، سبيلا لمنعة وقوة الدولة وتعزيز الاعتماد على الذات، مشددًا أننا في حزب إرادة نمتلك مشروعًا سياسيًا طموحًا وفق برنامج متكامل للحزب للنهوض بالوطن ونسعى للوصول الى السلطة او المشاركة فيها.

وأشار الى ان حزب إرادة هو العشيرة السياسية لمنتسبيه، وقادر على حماية أفراده وحماية مصالحهم ومصالح المواطنين، معبراً عن اعتزازه بالعشيرة فهي مكون اجتماعي مهم ولا تتعارض مع العمل الحزبي الذي يجتمع افراده على أفكار ورؤى محددة ينتج عنها برامج وسياسات.

وقال رئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة اربد صهيب بني يونس إن إرادة في محافظة اربد يهتم في كل مناطق المحافظة من خلال مقره الرئيسي ومكاتب الحزب الخمسة على امتداد مناطق المحافظة ليكون على قرب من الجميع ويقدم الخدمة للمواطن وخصوصا الشباب ، مشددا على ان ابوابه مفتوحة لكل شباب الوطن.

وأضاف أن حزب إرادة من أكثر الأحزاب السياسية التي تعنى بالشباب وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ، اضافة الى ابراز قيادات شبابية واعدة على مساحة الوطن.

واكد الحضور في حوارهم المفتوح ان الأردن يتجه نحو العمل الحزبي وهذه ظاهرة إيجابية نحو مستقبل افضل للوطن، فهناك خارطة طريق للأحزاب وصولا بعد عدة دورات نيابية الى مجلس نواب اغلبيته من الأحزاب حتى مرحلة الحكومات الحزبية. 

https://www.youtube.com/watch?v=acDXIFw_Cq0


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