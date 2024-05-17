جيش الاحتلال يزعم استعادة جثث 3 محتجزين من غزة

وطنا اليوم:زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاراي، أن جيشه تمكن من تخليص جثث عدد من ضحايا حفل 7 أكتوبر بجهد استخباري مع الشاباك.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال التمكن من تخليص 3 جثث لمحتجيزين كانوا في قطاع غزة بتعاون استخباري مع الشاباك

وقال إن الجثث الثلاث التي عثرنا عليها تعود لأسرى قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الجثث تعود لكل من يتسحاق غلينتر وشيني لوك وعميت بوسكيلا.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: “نبذل جهودا كبيرة لاستعادة باقي المحتجزين من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 224 على التوالي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,303 مواطنا وإصابة 79,261 فلسطينيين.

وعلى الأرض، تدور معارك ضارية بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية التي تتصدى للقوات المتوغلة ببسالة.

وشنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى