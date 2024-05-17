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الاحتلال يُغرق غزة بالنفايات ويدمر آليات البلدية

منذ 52 ثانية
الاحتلال يُغرق غزة بالنفايات ويدمر آليات البلدية

وطنا اليوم:حذرت بلدية غزة من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع طواقمها من الوصل إلى مكب النفايات الصلبة في منطقة جحر جنوب شرق المدينة، حيث يتراكم أكثر من 100 ألف طن من النفايات في شوارع المدينة منذ بدء العدوان الغاشم.
وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الاحتلال يتعمد تدمير آليات جمع النفايات، مما تسبب بتكدس النفايات في الشوارع، وأدى إلى انعكاسات كارثية على الأوضاع البيئة والصحية .
ودعت البلدية كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع في المدينة وتمكين البلدية من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.


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