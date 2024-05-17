ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا و 56 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، ارتفاع عدد الشهداء إلى 35303 شهداء، بينما بلغ عدد الجرحى في اليوم الـ223 للعدوان الإسرائيلي على غزة 79261 جريحا، لافتة إلى أن هناك أعدادا من جثث الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.