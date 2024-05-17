وداعًا تويتر.. إيلون ماسك يغير رابط الموقع رسميًا إلى X

وطنا اليوم:لم يعد تويتر رسميًا بعد الآن، حيث أصبح الآن X، وفي تغريدة تمت مشاركتها قبل بضع ساعات، أعلن إيلون ماسك أن جميع الأنظمة الأساسية لـ X أصبحت الآن “x.com”، وفي وقت كتابة القصة، تأكدنا من أنه تتم الآن إعادة توجيه عنوان URL الخاص بـ twitter.com إلى x.com ويعرض تسجيل دخول X الجديد الآن أيضًا رسالة تفيد بأن الشركة تقوم بتغيير عنوان URL، ولكن الخصوصية وحماية البيانات ستظل كما هي.

بعد عام 2022، عندما استحوذ ” ماسك ” على تويتر، تمت إعادة تسمية التغريدات إلى منشورات. لقد شجع الجمهور على تسميتها بالمشاركات وأصبح الشعار X، وحتى بعد تغيير العديد من التفاصيل، بما في ذلك إعادة تسمية العلامة التجارية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول، والسياسة القائمة على الاشتراك؛ كان ” ماسك ” لا يزال في المعركة من أجل تغيير عنوان URL الخاص بالمنصة.

في أغسطس 2023، أعلنت النسخة التسويقية أن “تطبيق X هو ساحة المدينة الرقمية الموثوقة للجميع”. ويحتوي التطبيق على شعار جديد أيضًا: “أشعل مجدك!”

في الشهر الماضي، أعلن Musk أن X سيفرض قريبًا رسومًا على المستخدمين الجدد مقابل استخدام مميزات تويتر الأساسية، بما في ذلك النشر أو الإعجاب أو وضع إشارة مرجعية أو حتى إعادة تغريد منشور، يقال إن الاشتراك له “رسوم بسيطة” فقط – 1 دولار سنويًا، وهو ما يُترجم إلى حوالي 100 روبية في الهند. وفي الوقت الحالي، اختبر ماسك هذه الميزة في نيوزيلندا والفلبين، لكنه يخطط لنشرها عالميًا قريبًا.

أعلن Musk أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم أكثر من 2500 مشترك معتمد سيتمكنون من الوصول إلى جميع ميزات Premium على X مجانًا، و”من الآن فصاعدًا، ستحصل جميع حسابات X التي تضم أكثر من 2500 متابع مشترك معتمد على ميزات Premium مجانًا، وستحصل الحسابات التي تضم أكثر من 5000 على Premium+ مجانًا،” كما جاء في تغريدة ماسك.

ومن خلال تحسين منصة الوسائط الاجتماعية، كشف Musk أيضًا أن برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ xAI، Grok، سيكون متاحًا قريبًا لجميع المشتركين المميزين.