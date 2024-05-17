مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية

وطنا اليوم:نظمت فعاليات شعبية وحزبية وشبابية في العاصمة عمّان بعد صلاة الجمعة، مسيرة دعمًا لغزة وتنديدًا بالصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم وغضبهم إزاء استمرار العدوان الوحشي الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في غزة أمام مرأى العالم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف العدوان وإلى تبني مواقف جادة لردع العدوان وإلزام سلطات الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.