بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية

منذ 43 ثانية
مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية

وطنا اليوم:نظمت فعاليات شعبية وحزبية وشبابية في العاصمة عمّان بعد صلاة الجمعة، مسيرة دعمًا لغزة وتنديدًا بالصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم وغضبهم إزاء استمرار العدوان الوحشي الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في غزة أمام مرأى العالم.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف العدوان وإلى تبني مواقف جادة لردع العدوان وإلزام سلطات الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:31

الأردن وجها لوجه مع عصابات «توما» الحكيم

14:16

كلمة تثير غضب المحامين وتفرض على النقيب رفع الجلسة

14:08

وفد تركي يبحث فرص الاستثمار في الأردن

14:03

تحركات انقلابية جديدة.. ماذا يجري في شرطة أنقرة؟

13:40

تفاصيل مؤلمة.. وفاة 3 أشقاء إثر حريق منزل في عمان

13:33

الاحتلال يقدم مرافعته أمام محكمة العدل : ندافع عن أنفسنا وحرب غزة ليست إبادة

13:28

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة

11:43

مسيرة إسرائيلية تقتل القيادي في حزب الله حسين مهدي

11:17

الأسد يشارك بالقمة العربية دون إلقاء كلمة .. ماذا وراء ذلك؟

11:10

13 حافلة نقل عمومي تعمل بدون ترخيص في جرش

11:00

وفيات الجمعة 17-5-2024

10:53

رجال أعمال أميركيون دفعوا عمدة نيويورك لقمع مظاهرات جامعة كولومبيا

وفيات
وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024وفيات الأربعاء 15-5-2024