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كلمة تثير غضب المحامين وتفرض على النقيب رفع الجلسة

منذ 25 ثانية
كلمة تثير غضب المحامين وتفرض على النقيب رفع الجلسة

وطنا اليوم:أكدت مصادر مطلعة ، أن نقيب المحامين يحيى ابوعبود، قرر رفع اجتماع الهيئة العامة للنقابة إلى ما بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة فوضى وملاسنات إثر مداخلتين لعضوين بالهيئة العامة.
وصدر عن أحد أعضاء الهيئة العامة كلمات خارجة عن السياق الوطني والنقابي، ليتدخل النقيب معتبرا أنها مسيئة ويقرر شطبها من محضر الاجتماع.
وبحسب مصادر ، فقد تخلل الاجتماع خلال الفترة الصباحية عرض التقرير المالي للنقابة للعام 2023، حيث شهد اعتراضات وتساؤلات من بعض الأعضاء حول الأرقام المدرجة الأمر الذي أحدث جدلا ليقرر النقيب رفع الجلسة مؤقتا.


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