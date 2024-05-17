تفاصيل مؤلمة.. وفاة 3 أشقاء إثر حريق منزل في عمان

وطنا اليوم:استيقظ الأردنيون، الجمعة، على فاجعة راح ضحيتها 3 أشقاء احداث إثر حريق في منزل ذويهم في منطقة البنيات بالعاصمة عمان.

وفقدت عائلة المرعي 3 من أبنائها إثر حريق مؤسف شب في منزل في منطقة البنيات

ونعت العائلة كلا من لؤي، ونادر، ويوسف، الذين انتقلوا إلى رحمته تعالى إثر حريق شب فجر الجمعة في منزل والدهم “عبد الله طه الرجاء المرعي”.

وبحسب مقربين من الأسرة فإن سبب الحريق تماس كهربائي.

وبحسب مصدر أمني، فإن ان الأجهزة المعنية أخلت الوفيات الى مركز الطب الشرعي ، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة لمعرفة سبب الحريق.

الحادثة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قياسي منذ الساعات القليلة الماضية، على وقع صدمة أهالي المنطقة والعائلة حيالها.

ونعى نشطاء الضحايا، داعين لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم عائلتهم الصبر والسلوان، وقع المشهد المؤثر.