افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة

وطنا اليوم:افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الجمعة، المحطة الرئيسية لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الأردن، ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي بواسطة شاحنات وقاطرات مخصصة من حقل الريشه إلى المستهلك النهائي.

“المشروع هو نتيجة تعاون بين شركة البترول الوطنية وشركة غاز الأردن المسال، حيث تم الاتفاق على كميات الغاز الموردة، ويستهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، وتقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة إلى مادة الديزل أكثر من 50%، و20% من الوقود الثقيل، أكثر من 40% الغاز المسال”.

وبحسب التقديرات، تبلغ كمية الغاز الموردة يوميًا من شركة البترول الوطنية إلى شركة غاز الأردن المسال حوالي 12 مليون قدم مكعب، بينما تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة إلى 20 مليون قدم مكعب يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة غاز الأردن المسال اتفاقيات مع عدد من الصناعيين، وأنشأت محطة استقبال إضافية في مدينة العقبة الصناعية.