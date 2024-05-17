بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة

منذ ساعتين
افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة

وطنا اليوم:افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الجمعة، المحطة الرئيسية لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة.
ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الأردن، ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي بواسطة شاحنات وقاطرات مخصصة من حقل الريشه إلى المستهلك النهائي.
“المشروع هو نتيجة تعاون بين شركة البترول الوطنية وشركة غاز الأردن المسال، حيث تم الاتفاق على كميات الغاز الموردة، ويستهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، وتقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة إلى مادة الديزل أكثر من 50%، و20% من الوقود الثقيل، أكثر من 40% الغاز المسال”.
وبحسب التقديرات، تبلغ كمية الغاز الموردة يوميًا من شركة البترول الوطنية إلى شركة غاز الأردن المسال حوالي 12 مليون قدم مكعب، بينما تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة إلى 20 مليون قدم مكعب يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة غاز الأردن المسال اتفاقيات مع عدد من الصناعيين، وأنشأت محطة استقبال إضافية في مدينة العقبة الصناعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:22

ماسك يحدث ضجة بتنبؤاته.. سنتمكن من العيش على القمر قريباً

14:51

مسيرة في عمّان دعما لغزة وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية

14:31

الأردن وجها لوجه مع عصابات «توما» الحكيم

14:16

كلمة تثير غضب المحامين وتفرض على النقيب رفع الجلسة

14:08

وفد تركي يبحث فرص الاستثمار في الأردن

14:03

تحركات انقلابية جديدة.. ماذا يجري في شرطة أنقرة؟

13:40

تفاصيل مؤلمة.. وفاة 3 أشقاء إثر حريق منزل في عمان

13:33

الاحتلال يقدم مرافعته أمام محكمة العدل : ندافع عن أنفسنا وحرب غزة ليست إبادة

11:43

مسيرة إسرائيلية تقتل القيادي في حزب الله حسين مهدي

11:17

الأسد يشارك بالقمة العربية دون إلقاء كلمة .. ماذا وراء ذلك؟

11:10

13 حافلة نقل عمومي تعمل بدون ترخيص في جرش

11:00

وفيات الجمعة 17-5-2024

وفيات
وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024وفيات الأربعاء 15-5-2024