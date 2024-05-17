مسيرة إسرائيلية تقتل القيادي في حزب الله حسين مهدي

وطنا اليوم:أفادت مصادر، باغتيال قيادي في حزب الله اللبناني باستهداف للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال القيادي في حزب الله حسين خضر مهدي في بغارة استهدفت سيارة بمنطقة النجارية.

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال المسير والحربي شن سلسلة غارات متزامنة على بلدة النجارية في قضاء صيدا، قُرب منشآت النفط في الزهراني.

وأضافت أن ذلك الاستهداف يُعد تصعيداً إضافياً من الاحتلال لمنطقة خارج قواعد الاشتباك مع “حزب الله” وفي العمق اللبناني.

ويشهد الجنوب اللبناني توترات بين قوات الاحتلال وحزب الله منذ بدء عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر التي أطلقتها كتائب القسام ردا على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية.