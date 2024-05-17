13 حافلة نقل عمومي تعمل بدون ترخيص في جرش

وطنا اليوم:قال مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة جرش عمر القضاة: إنه يوجد في محافظة جرش قرابة 13 حافلة نقل عمومي تعمل على خطوط داخلية في المحافظة، مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من 5 سنوات.

وأضاف القضاة إن مكتب الهيئة داخل محافظة جرش خاطب هيئة تنظيم قطاع النقل البري بخصوص تلك الحافلات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضاف القضاة أن المكتب ضبط قرابة 19 حافلة نقل عمومي متغيبة عن خطوطها، وتم تحويل مالكيها للحاكم الإداري في المحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم، وإلزامهم بالعمل على خطوطهم.

وبين القضاه أن مكتب الهيئة داخل المحافظة قام بمنح تصاريح لحافلات نقل عمومي للعمل على الخطوط التي تغيبت عنها الحافلات، مع مراعاة عدم تأثر الخطوط التي تعمل عليها تلك الحافلات.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم :إن البلدية على أتم الاستعداد لإنشاء شركة نقل عام تضم الـ 5 بلديات داخل المحافظة ضمن القانون.

وأضاف العتوم أن الشركة تأتي ضمن خطة البرنامج الشمولي لقطاع داخل المحافظة، وتخدم جميع مناطق المحافظة.

وأشار رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق إلى أن قطاع النقل في المحافظة يواجه تحديات أهمها وجود سيارات النقل الخصوصي التي تعمل مقابل الأجر، وأصبحت تنافس مركبات النقل العمومي.

رئيس بلدية برما عقاب البرماوي أوضح أن خط برما جرش لا توجد عليه حافلات نقل عمومي، وأن اعتماد سكان المنطقة أصبح على المركبات الخصوصي، مبينا أن خط برما جرش هو من أقدم الخطوط داخل محافظة جرش.

وبين رئيس بلدية النسيم عبدالغفور الحراحشة أن المواطنين داخل بلدية النسيم أصبح اعتمادهم على وسائل النقل الخصوصي، مطالبا بدعم المركبات العمومي.

ويوجد داخل محافظة جرش 54 خطا، منها 6 خطوط رئيسية، 48 خطا فرعيا، و 24 حافلة نقل عمومي كبيرة، و 132 حافلة عمومي متوسطة.