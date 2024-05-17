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رجال أعمال أميركيون دفعوا عمدة نيويورك لقمع مظاهرات جامعة كولومبيا

منذ دقيقة واحدة
Demonstrators protest in solidarity with Pro-Palestinian organizers as they block a street, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in New York City, U.S., April 18, 2024. REUTERS/Caitlin Ochs

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من رجال الأعمال الأثرياء دفعت عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز الشهر الماضي، إلى استخدام الشرطة لقمع الطلاب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا، وتبرعوا له وعرضوا دفع أموال لمحققين خاصين للمساعدة في فض المظاهرات.
وقالت الصحيفة -التي اطلعت على محادثات بين رجال الأعمال على مجموعة في تطبيق واتساب تم تسريبها- إن رجال الأعمال يحاولون التأثير على الرأي العام بما يتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وذلك باستخدام أموالهم


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