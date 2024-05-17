تصور جديد لبرنامج أردننا جنة مع استهدافه 170 ألف مشارك العام الحالي

وطنا اليوم:قالت وزارة السياحة والآثار، إن برنامج “أردننا جنة” المتعلق بالسياحة الداخلية يستهدف العام الحالي 170 ألف مشارك مع وجود تصور جديد لعمله، في الوقت الذي أشار تقرير حكومي رسمي صدر آخرا أن عدد المشاركين في البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي 40,689 ألف مشارك.

وأضافت الوزارة أن الهدف من البرنامج هو تنشيط السياحية الداخلية في الأردن.

وحول آلية عمل البرنامج والتغييرات عليه قالت الوزارة إنه جرى وضع تصور جديد للبرنامج يتوافق مع نشاط الحركة السياحية الداخلية، حيث يهدف التصور إلى تمكين المجتمعات المحلية، ودعم القطاع السياحي، وتنشيط الحركة السياحية الداخلية في ظل الظروف الراهنة في المنطقة.

وأضافت أنه سيتم إضافة العديد من الوجهات السياحية من الشمال إلى الجنوب، إلى جانب الوجهات السياحية الرئيسة المتوفرة حاليا بالبرنامج.

وتابعت الوزارة : “يجري العمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إضافة برنامج للرحلات المدرسية، حيث ستكون هذه الرحلات المدرسية مرتبطة بمعايير دقيقة تحدد ما هو المكان الذي ينبغي زيارته من قبل الطالب، وخصوصية هذا المكان وأهميته، ومدى ارتباطه بالمنهاج الدراسي، والسياق المعرفي الذي يوسع من مدارك الطالب ويجعله على وعي بالقيمة الأثرية أو السياحية أو التنموية لهذا المكان.

“يجري العمل على إضافة برنامج المجموعات للسياحة الداخلية. (الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والجامعات).” وفق الوزارة التي أكدت أن رحلات اليوم الواحد بالبرنامج تبلغ تكلفتها 10 دنانير للشخص الواحد تشمل وجبة الغذاء والمشروبات، فيما الأطفال من هم أقل من 4 اعوام مجانا.

وقالت الوزارة إنها تسعى من خلال البرنامج إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لتكون هذه المجتمعات جاهزة لاستقبال المشاركين والزوار.

وبينت الوزارة أنه يجري إضافة العديد من التجارب على البرنامج لنقل ثقافة وعادات وتقاليد كل محافظة فعلى سبيل المثال في محافظة الكرك يوجد تجربة تكمن فكرتها بتصنيع الجميد الكركي والسماح للزائر بعيش تجربة إعداد طبق المنسف الكركي.

ولفتت إلى أنه يجري الآن دراسة إمكانية ادراج مكتبة في مأدبا ( كون) ، لتكون مساحة إبداعية للحوار والثقافة وإطلاق المبادرات الريادية التي تخدم توجهات وأفكار الشباب، حيث تضم المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب المستعملة والقديمة النادرة والجديدة لمختلف الأعمار، وفي الوقت ذاته توفر مكانا ثقافيا اجتماعيا للشباب من المجتمع المحلي وزوار مأدبا ضمن بيئة تشجع على ثقافة القراءة، وتشكل مكاناً للأنشطة الاجتماعية والثقافية ومشاركة المعرفة.

وأشارت إلى أنه سيتم إضافة “قصر الملك المؤسس” ليكون متحفاً وطنياً شاملاً يسلط الضوء على مرحلة تاريخية مهمة تبدأ من إنطلاق الثورة العربية الكبرى وتنتهي بيوم تأسيس الدولة الأردنية.

وأكدت الوزارة أن العمل مستمر في باقي محافظات الممكلة لإضافة تجارب نوعية تعزز المسارات الموجودة في البرنامج.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج “أردننا جنة” في مايو/ أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.

برنامج “أردننا جنة” تدعم رحلاته وزارة السياحة والآثار والهيئة بنسبة تتجاوز 50% من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، ويهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

“ساهم البرنامج بالتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي والأدلاء السياحيين، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات وكان البرنامج محركا رئيسا للقطاع السياحي في ظل وجود الجائحة حيث أثبت البرنامج قدرته في إدامة الحركة السياحية وديمومتها، والحفاظ على الأيدي العاملة في القطاع، واستمرارية عمل المنشآت السياحية، سيما وأن القطاع السياحي كان من أول القطاعات في العودة إلى العمل السريع” وفق الوزارة

وأضافت الوزارة أن برنامج أردننا جنة يسعى إلى تعريف الزائر بالمناطق السياحية والأثرية، والثقافات المختلفة والعادات والتقاليد بمحافظات المملكة