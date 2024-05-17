ارتفاع عير مبرر على أسعار دجاج النتافات في الأردن

وطنا اليوم:شكا مواطنون، الجمعة، من ارتفاع أسعار دجاج النتافات وتجاوزها السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة الأردنية، حيث وصل سعر كيلو دجاج النتافات إلى دينارين في محال بيع الدواجن، بينما حددت الحكومة السعر بـ 1.70 دينار للكيلو.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، معتبرين إياه استغلالا لهم.

ووضعت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا سقوفا سعرية لبيع الدجاج في الأسواق الأردنية، وذلك في إطار سعيها للحد من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار وضمان حصول المستهلكين على هذه السلعة الأساسية بأسعار عادلة.

السقوف السعرية المحددة

وحددت الوزارة سقوف سعرية لأسعار دجاج النتافات بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا باب المزرعة، و160 قرشا للموزعين، فيما حددت سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و5 قروش للجملة، ودينارين و20 قرشا للمستهلك.

وطالب المواطنون وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملاتها التفتيشية على محال بيع الدواجن للتأكد من التزامها بالأسعار السقوفية المحددة.

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قالت قبل أيام إنها تلقت شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم التزام بعض المحال التجارية بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمادة الدجاج الطازج ودجاج النتافات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن السقوف السعرية المحددة تشمل الدجاج كاملا دون تقطيع، مشيرا إلى فرض بعض التجار رسوما تصل إلى ربع دينار بدل تقديم خدمة التقطيع.

ولفت إلى عدم توفر كميات كافية من الدجاج بأوزان أكبر من كيلو غرام واحد رغم وجود كميات كافية في المزارع لسد حاجة السوق، معتبرا أن الأوزان الصغيرة للدجاج غير مرغوبة لدى الأسر الأردنية، وتباع ضمن السقوف السعرية المحددة، رغم أنها كانت تباع قبل قرار السقوف السعرية بأقل منها