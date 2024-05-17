أونروا: 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفح

وطنا اليوم:أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفح جنوبي قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة في 7 مايو/آيار الجاري، وسط استمرار القصف.

وحذر وزراء خارجية 13 دولة إسرائيل من تنفيذ هجوم عسكري شامل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن تلك الدول طالبت أيضا، في خطاب، بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني.

ووقع على الخطاب، المكون من 4 صفحات والمؤرخ يوم الأربعاء الماضي، جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع الصناعية الكبرى باستثناء الولايات المتحدة.

وشدد الوزراء، في الخطاب الموجه إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وأدانوا عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.