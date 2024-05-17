بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

واشنطن: شاحنات مساعدات بدأت في التحرك إلى شاطئ غزة عبر رصيف مؤقت

منذ 16 ثانية
واشنطن: شاحنات مساعدات بدأت في التحرك إلى شاطئ غزة عبر رصيف مؤقت

وطنا اليوم:قالت القيادة المركزية الأميركية الجمعة إن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).
وذكرت أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة.
وأضافت “هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري طبيعته بالكامل إنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب الملك في قمة البحرين

09:42

النواب الأميركي يصوت لصالح إلزام بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل

09:36

انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب

09:31

ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

09:27

قتيل سادس في صفوف الاحتلال بغزة وكمائن المقاومة تستهدف جنوده وآلياته

09:14

مقتل وإصابة مهربين خلال إحباط محاولة تهريب من سوريا للأردن

06:09

البنتاغون تواصل دعم الكيان بالسلاح

05:51

البطاينة يدعو من لواء ذيبان الى تعظيم العمل الجماعي من خلال الأحزاب الوطنية البرامجية

05:34

لماذا عزم ..

05:06

جرش: قرابة 13 حافلة نقل عمومي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من 5 سنوات

04:11

إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

03:21

منتخب الطاوله يبدا غدا منافسات التصفيات المؤهله الى الاولمبياد

وفيات
وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024