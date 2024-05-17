واشنطن: شاحنات مساعدات بدأت في التحرك إلى شاطئ غزة عبر رصيف مؤقت

وطنا اليوم:قالت القيادة المركزية الأميركية الجمعة إن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وذكرت أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة.

وأضافت “هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري طبيعته بالكامل إنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية”.