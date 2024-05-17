لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب الملك في قمة البحرين

وطنا اليوم:ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في قمة البحرين ال 33 والتي شدد فيها على ضرورة وقف الحرب على غزة، مشيرا ان المجتمع الدولي لابد له ان يتحمل مسؤولياته لوقف صراعا امتد لسبعة عقود ورافضا بقوة الفصل بين غزة والضفة العربية وتهجير الفلسطينيين.

كما نثمن تمسك جلالته بحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية مشيرا الى ان ما يحدث في غزة سيؤثر على المنطقة لأجيال قادمة مؤكدا تمسك الأردن بحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وداعيا الى ضرورة دعم وكالة الغوث الدولية لتمكينها من الاستمرار بواجبها الإنساني نحو اللاجئين الفلسطينيين

و اننا نعتز ونفتخر بجهود جلالة الملك ومطالبته بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل ومساندته لغزة في هذه المحنة العصيبة ونؤكد ولائنا وانتمائنا لجلالة الملك والتفافنا خلف قيادته الملهمة والحكيمة.