بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

النواب الأميركي يصوت لصالح إلزام بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
النواب الأميركي يصوت لصالح إلزام بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الخميس، على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.
وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير. وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأميركية بشأن السياسة تجاه إسرائيل في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على حماس.
وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 35272 مدنيا استشهدوا خلال الحملة الإسرائيلية على غزة. وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع بالقطاع وأصبح الكثير من سكانه بلا مأوى.
واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل بعد أن واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية الأربعاء “هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية. من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر”.
كما اتهم الديمقراطيون الجانب الآخر بممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.
ولا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود، على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل و500 رطل ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:00

وفيات الجمعة 17-5-2024

10:53

رجال أعمال أميركيون دفعوا عمدة نيويورك لقمع مظاهرات جامعة كولومبيا

10:46

تصور جديد لبرنامج أردننا جنة مع استهدافه 170 ألف مشارك العام الحالي

10:43

ارتفاع عير مبرر على أسعار دجاج النتافات في الأردن

10:34

أونروا: 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفح

10:02

واشنطن: شاحنات مساعدات بدأت في التحرك إلى شاطئ غزة عبر رصيف مؤقت

09:47

لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب الملك في قمة البحرين

09:36

انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب

09:31

ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

09:27

قتيل سادس في صفوف الاحتلال بغزة وكمائن المقاومة تستهدف جنوده وآلياته

09:14

مقتل وإصابة مهربين خلال إحباط محاولة تهريب من سوريا للأردن

06:09

البنتاغون تواصل دعم الكيان بالسلاح

وفيات
وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024وفيات الأربعاء 15-5-2024