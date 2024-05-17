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ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

منذ ساعتين
ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وطنا اليوم:يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة، مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الأغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.
بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء السبت، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومغبرة أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


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