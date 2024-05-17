قتيل سادس في صفوف الاحتلال بغزة وكمائن المقاومة تستهدف جنوده وآلياته

وطنا اليوم:أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء أمس الخميس استهداف جنود وآليات للجيش الإسرائيلي جنوب وشمال قطاع غزة، فيما ارتفع إلى 6 عدد العسكريين القتلى في صفوف قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في انفجار ذخيرة بغلاف غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استدرجت قوة هندسة إسرائيلية وفجرت بها عبوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قالت القسام إنها قصفت موقعا للتحكم والمراقبة شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون.

وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا إلى جانب سرايا القدس مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جباليا وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى، كما استهدفت القسام 4 جرافات عسكرية ودبابة بقذائف الياسين شرق المخيم، وأكدت تفجير دبابة أخرى شرق جباليا بعبوة شواظ من نقطة الصفر.

وفي المخيم كذلك أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، فيما هاجم مقاتلو القسام الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة من الناحية الشرقية وفجّروا جرافتين.

وفي رفح، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا وجرافة “دي 9” شرق المدينة، وفي منطقة أرض الشاوي شرق المدينة تمكن مقاتلو القسام من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول.

وبثت كتائب القسام مشاهد قالت إنها لقصف حشود لقوات الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها دبابة ميركافا إسرائيلية، كما بثت مشاهد قالت إنها لاستهداف قوات العدو في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع قرب مسجد سعد في حي القصاصيب بمدينة جباليا، كما بثت مشاهد لاستهداف مقاتليها حشودا عسكرية إسرائيلية وآليات متوغلة في معسكر جباليا.

كما بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف جرافة إسرائيلية من نوع “دي 9″، وبثت أيضا مشاهد لاستهداف جرافة إسرائيلية خلال معارك حي الزيتون شرق غزة.

بيانات جيش الاحتلال

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في جباليا شمالي غزة، وإنها قضت على أكثر من 150 مسلحا.

وأضاف الجيش في بيان أنه دمر منصات عدة لإطلاق الصواريخ، وإنه عثر على عشرات منها، بعضها بعيدة المدى.

وأشار إلى أن قوات الفرقة 162 تواصل قتالها شرقي رفح، وهاجمت أهدافا عسكرية تابعة لحماس بإسناد من سلاح الجو.

كما أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في انفجار ذخيرة بمنطقة غلاف غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 آخرين -بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة- في تفجير مبنى تحصنوا فيه بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة مساء أول أمس الأربعاء.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى خلال الحرب على غزة إلى 627، بينهم 289 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهته، كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن تحقيقاتهم بشأن مقتل عدد من الجنود في جباليا أظهرت أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ على مبنى يتحصن به عدد من الجنود، وتحدث عن وجود ما سماه ضغطا عملياتيا كبيرا في منطقة جباليا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس أن محتجزيْن تايلندييْن كان يعتقد في وقت سابق أنهما على قيد الحياة في غزة قتلا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن جثتيهما محتجزتان في القطاع.