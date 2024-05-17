بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

منذ 17 ثانية
إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي الخميس إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة في جنوب شرق البلاد.

 

وكتب بوينتي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو/أيار.

 

وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة.

 

ولم ترد وزارة الخارجية، التي قال بوينتي إنها رفضت منح الإذن، على الفور على طلبات متكررة للحصول على تعليق.

 

ولم ترد شركة دانيكا المشغلة للسفينة على طلب التعليق حتى الآن.

 

وتأتي تلك الأنباء وسط خلاف بين الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد وشركائهم المنتمين إلى تيار اليسار المتشدد حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:21

منتخب الطاوله يبدا غدا منافسات التصفيات المؤهله الى الاولمبياد

02:21

نفوق كميات من الجمبري وسلطة العقبة توضح

01:22

تكريم اوائل مدرسه مخيم ميرجيب الفهود للاجئين السوريين

00:37

مبادرة صيف آمن تعم محافظات المملكة ودعوات لترسيخ ثقافة الالتزا

00:02

إصابة بإطلاق نار خلال مشاجرة في الرمثا

23:36

يا غالانت – الي من أيده – الله يزيده

23:26

الحكومة تقترض 250 مليون في طرحين لسندات الخزينة

23:06

فاطمة عطيات ….شباب الأردن ……….والإنتخابات

22:57

الحموري يطالب بإخلاء الفرق الطبية التطوعية الاردنية المحاصرة في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس

22:25

صندوق الطاقهة يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تركيب انظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديات

21:33

الأشغال وغرب اربد تبحثان إعادة التأهيل الطرق بمناطق البلدية

20:42

حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس

وفيات
وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024