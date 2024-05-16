نفوق كميات من الجمبري وسلطة العقبة توضح

وطنا اليوم_رصد عدد من المواطنين في مدينة العقبة اليوم نفوق أعدادا كبيرة من الجمبري في منطقة الشاطئ الأوسط متسائلين عن سبب نفوق هذه الكميات وبالذات في منطقة الشاطئ الأوسط.

وعلى الجهة المقابلة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية خلال بيان صحفي قبل قليل أنه وبعد الكشف الحسي للمياه تبين عدم وجود أي تلوث في خليج العقبة.

واشارت السلطة إلى أنه تم أخذ عينات من مياه الشاطئ الاوسط والجمبري النافق ليتم فحصه فنيا ومخبريا لأخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفي السياق ذاته ذاته أرجع عدد من الخبراء المختصين بالبيئة البحرية نفوق كميات من الجمبري إلى ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في خليج العقبة مما يؤثر على الأحياء البحرية مؤكدين ان الظاهرة تكررت خلال العام ٢٠٢٠ حيث تزامنت هذه الظاهرة مع منع صيد الأسماك.