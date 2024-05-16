تكريم اوائل مدرسه مخيم ميرجيب الفهود للاجئين السوريين

وطنا اليوم_

– كرمت إدارة مدرسة مخيم مريجيب الفهود للاجئين السوريين، اليوم الخميس، أوائل الطالبات المتفوقات في المدرسة الأساسية للبنات، بحضور ممثلين عن قسم التعليم والتأهيل التابع لإدارة المخيم الإماراتي الأردني، وعدد من أهالي الطالبات والكادر التعليمي والإداري للمدرسة.

وتحدثت مديرة المدرسة هنادا الخوالدة، مثمنة الدور الذي تقوم به إدارة المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في تأمين المستلزمات التعليمية للطلبة وتوفير البيئة التعليمية السليمة لأبناء اللاجئين ليحصلوا على حقهم الطبيعي في التعليم كغيرهم من الطلبة.

وهنأت الخوالدة أهالي الطالبات المتفوقات خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 والبالغ عددهن 66 طالبة، داعية الجميع لمواصلة الجد والإجتهاد.

بدورهم، أشاد أهالي الطالبات بجهود إدارة المخيم، ووزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم وضمان إستمراريته في جميع الصفوف والحرص على إستكمال فرص التعليم لجميع الطلبة في المخيم.

يشار إلى أن المخيم يضم مدرستين أساسية وثانوية لكلا الجنسين تعملان بنظام الفترتين، حيث خصصت الفترة الصباحية للإناث والمسائية للذكور.

وجرى في نهاية حفل التكريم تسليم الطالبات شهادات تقديرية وهدايا عينية.