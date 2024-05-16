مبادرة صيف آمن تعم محافظات المملكة ودعوات لترسيخ ثقافة الالتزا

مبادرة صيف آمن تعم محافظات المملكة ودعوات لترسيخ ثقافة الالتز

عمت مبادرة صيف آمن محافظات المملكة كافة، وسط تفاعل مجتمعي كبير بين مواطنين وهيئات ومؤسسات دعمت أهداف المبادرة في ضرورة اتباع الارشادات السليمة للحفاظ على البيئة، والوقاية من الحوادث المرافقة لدخول الصيف.

وعبر مواطنون ومؤسسات عن دعمهم للحملة، ودعوا إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالسلوكيات القويمة خلال التنزه، وعند التعامل مع الظروف الجوية التي قد ترتفع فيها درجات الحرارة وما يرافق ذلك من حوادث مثل نشوب الحرائق، والغرق ولدغات الأفاعي والحشرات.

وفي مديرية الأمن العام عملت فرق الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني لتعزيز الشراكة مع المدارس والجامعات والمؤسسات والمجتمع المحلي لدعم أنشطة هذه الحملة ونشر التوعية والتثقيف.

كما أكدت المديرية على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات من أهمها الحذر عند إشعال النار أثناء التنزه، والتأكد من إطفائها، وعدم تسلّق الأشجار والمقاطع الصخرية الخطرة أو الاقتراب من الآبار المهجورة، وعدم السباحة في المسطّحات المائية غير المخصّصة كالبرك الزراعية، والسدود، والبرك المنزلية التي لا تتوافر فيها شروط السلامة، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب.

وأهابت بالجميع عدم التردّد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحّد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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