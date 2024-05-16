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الحكومة تقترض 250 مليون في طرحين لسندات الخزينة

منذ 53 ثانية
الحكومة تقترض 250 مليون في طرحين لسندات الخزينة

وطنا اليوم_اعلن البنك المركزي الأردني ونيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن طرح الإصدار رقم 17 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد حسب التفاصيل التالية:

تاريخ الاستحقاق: 20. أيار .2027

 

حجم الإصدار: 150 مليون دينار

 

تاريخ المزاد: 19. أيار .2024

 

تاريخ التسوية: 20. أيار .2024

 

طرح الإصدار رقم (18) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد

 

واعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن طرح الإصدار رقم 18 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد حسب التفاصيل التالية:

 

تاريخ الاستحقاق: 20/ أيار /2029.

 

حجم الإصدار: 100 مليون دينار.

 

تاريخ المزاد: 19/ أيار/2024.

 

تاريخ التسوية: 20/ أيار /2024.


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