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الأشغال وغرب اربد تبحثان إعادة التأهيل الطرق بمناطق البلدية

منذ 15 ثانية
الأشغال وغرب اربد تبحثان إعادة التأهيل الطرق بمناطق البلدية

وطنا اليوم_ بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس مع رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، آليات إعادة تأهيل الطرق في مناطق البلدية، والتحديات التي تواجه عملها وسبل حلها.

وأستعرض البطاينة، حال البنية التحتية لكل قرية من قرى غرب إربد، والتحديات التي تواجهها، ولاسيما مطالبات المواطنين، ومنها إعادة إنشاء شارع الملك الحسين (الكورة سابقًا)، المار ضمن منطقة كفريوبا، خاصة أن الشارع أدى إلى العديد من الحوادث المرورية، لافتًا إلى ضرورة إعادة تأهيله وعمل خلطة إسفلتية أو إجراء عمليات ترقيع سريعة لتأهيله بالحد الأدنى، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما قدم البطاينة دراسة عن تقاطع شارع الستين نظرًا للأزمة المرورية الخانقة عليه مع شارع كفريوبا الرئيسي، وشارع زحر “سوم الرئيسي” وذلك بناء على تقرير لجنة حوادث السير المشكلة من قبل بلدية غرب إربد في إجتماعها الأول التي أوصت بإعادة تأهيل منطقة التقاطع، بإنشاء دوار وأطاريف وجزر وسطية لحل مشكلة هذه الأزمة، مبديًا إستعداد البلدية التام للإسهام بكلفة الإنشاء، للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه، أكد أبو السمن، أنه سيتم الإطلاع على جميع الطلبات والتحديات ليصار إلى دراستها وإجراء اللازم حفاظًا على سلامة المواطنين.


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