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حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس

منذ ساعة واحدة
حماس تعرب عن أسفها لتصريحات عباس

وطنا اليوم:أعربت حركة خماس عن أسفها من تصريحات الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية بشأن عملية طوفان الأقصى ومسار المصالحة
وقال تالحركة ان العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا في جميع محطات النضال الوطني منذ عام 1948
وقالت : أكدنا مرارا حرصنا على إتمام الوحدة الوطنية وتحلينا بالمرونة في كل المحطات من أجل تمتين جبهتنا الداخلية
واتهم الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، خلال كلمة ألقاها بالقمة العربية في البحرين، اليوم الخميس، حركة حماس، بـ”توفير ذرائع” لإسرائيل، لتهاجم غزة التي تشهد حربا مستمرّة منذ أكثر من 7 أشهر.
وتابع: “موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، خدم المخطط الإسرائيلي الذي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذه قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وتضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية”.


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