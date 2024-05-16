ابو علي في لقاء موسع حول الفوترة الوطني مع غرفة تجارة اربد

وطنا اليوم:اوضح الدكتورحسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة اربد اليوم أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي جاء لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على من يستخدمه ولا يتطلب التعامل معه واستخدامه اي خبرة.

وأضاف ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني سنة 2022 لانضمام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد الملزمين إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالميةوتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشأت والشركات والمكلفين قبل اطلاقه رسميا.

وبحسب ابو علي تم مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهلا وبسيطا على جميع الملزمين وكل من يستخدمه والنظام قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية المستخدمة لدى جميع القطاعات المختلفة وان يكون النظام قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تعديلات او تغييرات عليها.

وبين ابو علي أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، بموجب أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجبت بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة مقابل البدل أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام،واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال أبو علي، إنه تم إيجاد منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، وتتيح للمكلفين من خلالها إصدار الفواتير إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فان الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ملزمون بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من هذه الفواتير.

وأضاف ابو علي أن إجراءات الانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني بسيطة وسهلة، وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين، وستعمل على التقليل من التدخل البشري، وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما ستسهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة.

وخلال اللقاء بين ابو علي ان اكثر من مؤسسة دولية رفعت تصنيف الأردن حسب المعايير الدولية واشادت بالسياسات الإصلاحية الهيكلية الاستباقية التي حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمي

واشار ابو علي الى انه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات الملزمة التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

واعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان اي ملزم بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يقوم بالتسجيل بالنظام قبل نهاية الشهر الحالي سيتم الغاء الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم الانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.

وبين أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هانف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان هذ اللقاء جاء بناءاً على طلب اعضاء غرفة تجارة اربد واعضاء الهيئة العامة حول نظام الفوترة الوطني للاستزادة بالمعلومات حول النظام . ولتوضيح المزيد من النقاط لدى العديد من التجار .

كما وثمن رئيس غرفة تجارة اربد الشراكة والتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في فتح باب الحوار والتعاون في هذا المجال ومجالات اخرى.

وخلال اللقاء طرح عدد من التجار واعضاء غرفة تجارة اربد مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي تتعلق بنظام الفوترة الوطني.

وحضر اللقاء عضو غرفة تجارة الاردن خطاب البنا ومساعدي المدير العام وعدد من المدراء واعضاء الهيئتين العامة والادارية في غرفة تجارة اربد