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فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتودي بحياة اكثر من 300 شخص

منذ ساعة واحدة
فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتودي بحياة اكثر من 300 شخص

وطنا اليوم:ارتفع عدد الضحايا جراء فيضانات اجتاحت شمال أفغانستان إلى 315، كما تجاوز عدد المصابين 1600، حسبما أعلنت الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين في حكومة حركة طالبان
وشهدت مناطق واسعة في أفغانستان فيضانات كبيرة بمقدمتها ولايات بغلان وغوز وبدخشان وهرات، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

تضرر آلاف المنازل
واستندت الوزارة في تحديث عدد القتلى عبر منشور على منصة “إكس” إلى بيانات من مكتبها المحلي في إقليم بغلان شمال البلاد.
وفي وقت سابق ، ذكرت وزارة الداخلية أن الحصيلة الرسمية للقتلى في الفيضانات التي بدأت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة تبلغ 153، لكنها أشارت إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.
وأفادت وزارة شؤون اللاجئين بأن آلاف المنازل تضررت كما نفقت رؤوس ماشية جرفتها الفيضانات، فيما قالت منظمات إغاثة إن منشآت للرعاية الصحية وبنية تحتية حيوية مثل شبكة المياه تضررت أيضًا بسبب الفيضانات.
من جهته، دعا وزير الاقتصاد في حكومة طالبان دين محمد حنيف في بيان الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والشركات الخاصة إلى تقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات.
والجمعة، أدت أمطار غزيرة إلى فيضان أنهار، وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات.


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