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ملك البحرين يقدم بن سلمان والبحرينيون يستقبلون الزعماء العرب بالورود

منذ 5 ثواني
ملك البحرين يقدم بن سلمان والبحرينيون يستقبلون الزعماء العرب بالورود

وطنا اليوم:استقبل البحرينيون الزعماء العرب في قمة المنامة اليوم الخميس، بالورود والأعلام.
واصطف طلبة مدارس على جانبي ممر مكسو بالسجاد الأحمر في مقر انعقاد القمة العربية بقصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، والقوا الورود والازهار على الزعماء العرب خلال مرورهم بعد التقاط صورة جماعية.
وحمل الاطفال أعلام الدول العربية مرحبين بالزعماء العرب
كما حرص ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة ان يتقدم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء على كل ملوك ورؤساء العرب بصفته رئيس القمة بدورتها السابقة.
ولوحظ بالقمة غياب السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الزعماء.
وخلال الصورة الجماعية سجل متابعون مجاورة الرئيس السوري بشار الأسد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني


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