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39 شهيدا بـ4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

منذ 27 ثانية
39 شهيدا بـ4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و64 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ222 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35272 شهيدا و79205 إصابات منذ 7 تشرين الأول الماضي.


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