تعميم صارم من المعايطة على مكاتب موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب

وطنا اليوم:وجد موظفو الهيئة المستقلة للانتخاب، على مكاتبهم، اليوم الخميس، تعميماً صارماً موجها من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، حول العملية الانتخابية.

التعميم، حظر على موظفي الهيئة او العاملين معها وتحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية القيام بأي من الامور المبينة تاليا:

1- التدخل المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية أو عملية التسجيل أو الاقتراع لصالح أي مرشح أو قائمة، أو المشاركة في الحملات الانتخابية او تمويلها أو جمع التبرعات لأي مرشح أو قائمة او حزب سياسي.

2- استخدام أي من الصلاحيات أو المواد او المستلزمات أو المعلومات المتوفرة لديك بحكم عملك لأي مصلحة شخصية أو للتأثير غير المشروع على المرشحين أو الناخبين أو المقترعين أو أي من شركاء العملية الانتخابية خلال فترات العملية الانتخابية وما بعدها.

3- التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيدولوجية أو كتابة المقالات والمنشورات أو الاشتراك في ندوات أو برامج أو مهرجانات معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيديولوجي.

4- حمل أي شارة أو إلصاق أي ملصقات أو اعلانات ترمز أو تشير إلى اتجاه سياسي أو أيدولوجي في اي من مراحل العملية الانتخابية.

5- ارتياد مقرات المرشحين أو القوائم او الاحزاب السياسية أو المشاركة في أي مناسبات لها علاقة بالانتخابات أو التواجد فيها إلا بتكليف رسمي لغايات العمل من قبل الهيئة.

6- قبول أو طلب أي هدايا أو أية امتيازات من أي نوع كانت من أي من المرشحين او القوائم او مندوبيهم او مؤازريهم أو من أي من شركاء الهيئة.

وقال التعميم، إن ذلك يأتي تعزيزا للالتزام بمبادئ عمل الهيئة والتي تقوم على النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة في انجاز الاعمال الموكلة إليها، ولتحقيق أعلى درجات الالتزام من الكوادر البشرية العاملة مع الهيئة وبما يساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابيةويضمن الحقوق المتساوية لجميع شركاء العملية الانتخابية