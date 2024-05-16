الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنظم ورشة عمل حول برنامج التأهيل الوظيفي للمصابين العسكريين

وطنا اليوم_نظمت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في مقرها في عمان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول برنامج التأهيل الوظيفي للمصابين العسكريين للعمل في قطاع السياحة، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع منظمة الخدمات التعليمية والتدريبية الأمريكية – الشرق أوسطية (أمديست)، وبدعم من شركة بوينغ الممول الرسمي للمشروع.

وأكد مدير عام الهيئة موران ترك، أهمية البرامج في تأهيل المصابين العسكريين وذويهم، من خلال إكسابهم مهارات جديدة للانخراط في سوق العمل، مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة انتاجيتهم، داعياً المشاركين إلى الاستفادة من هذه الفرصة في تنمية مهاراتهم للوصول إلى التشغيل.

وتحدثت رئيس لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، عن أهمية انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، معربةً عن فخرها واعتزازها بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العموم ودورهم الفاعل بالمجتمع، وبالمصابين العسكريين خاصةً لما قدموه من جهود وتضحيات خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره.

من جانبها، عبرت المدير الرئيسي لبرامج الشراكات والمنح لأمديست المهندسة ليان الرمحي، عن شكرها وتقديرها للهيئة، وما تبذله من جهود لخدمة وتأهيل المصابين العسكريين وذويهم من خلال علاقات الشراكة والتشبيك مع العديد من الجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود من البرنامج للتشغيل في قطاع السياحة.

ويهدف البرنامج، إلى تعزيز الفرص الوظيفية للمشاركين عن طريق تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، والمهارات الوظيفية، والمهارات التقنية اللازمة للعمل في قطاع السياحة، وتشبيكهم مع شركاء قطاع السياحة من خلال فعاليات تشاركية ومهنية.