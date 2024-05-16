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الذهب يسجّل السعر الأعلى في تاريخ الأردن

منذ 16 ثانية
الذهب يسجّل السعر الأعلى في تاريخ الأردن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بواقع 60 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وحسب التسعيرة، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا في الأردن 48.40 دينارا لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 46.40 دينارا لجهة الشراء من المواطن.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 55.80 دينارا، و43.40 دينارا على التوالي.
نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان قال، إن الذهب سجل اليوم الخميس أعلى سعر له في الأسواق المحلية بتاريخ الدولة الأردنية.
وأضاف علان، إن استمرار العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة والظروف الجيوسياسية المحيطة في العالم هي من تساهم بارتفاع الذهب ووصله الى هذا الحد، مؤكدًا أن الأسباب الموجبة لارتفاع الذهب في العالم أكثر من الأسباب الموجودة لتخفيضه.
وتوقع علان، أن تستمر سلسلة الارتفاعات على أسعار الذهب ومن الممكن أن يصل سعر بيع غرام 21 الأكثر رغبة عند الأردنيين الى 50 دينارا.


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